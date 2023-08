Il Napoli stende il Sassuolo con Osimhen e Di Lorenzo

di Mario Zaccaria La prima volta al Maradona con lo scudetto cucito sulle magliette finisce bene per il Napoli che batte il Sassuolo (2-0) con gol di Osimhen su rigore nel primo tempo e di Di Lorenzo il quale sfrutta nella ripresa un assist di Kvaraskhelia.

La strada per gli azzurri, che già appare in discesa per la differente caratura tecnico-tattica rispetto agli emiliani, viene definitivamente spianata, sul risultato di 1-0, da una clamorosa leggerezza di Lopez che al 5' del secondo tempo rivolge presumibilmente un'ingiuria all'arbitro il quale lo espelle. Il predominio dei padroni di casa che era stato netto nella prima frazione di gioco diventa ancor più evidente e per il Sassuolo non c'è più scampo. La partita va avanti fino alla fine con una sola squadra in campo che costruisce azioni offensive a ripetizione e per gli emiliani non c'è alcuna possibilità di reagire.

Garcia inizialmente manda in campo assieme Politano e Raspadori e tiene in panchina Kvaratskhelia reduce da un infotunio muscolare.

Il Napoli trova il gol del vantaggio al 16' con un calcio di rigore trasformato da Osimhen e concesso dall'arbitro Giua dopo una verifica al Var, a seguito di un colpo di Boloca su Politano. Il Sassuolo nella fase finale della prima frazione di gioco riesce a spostare in avanti il proprio raggio d'azione, ma la difesa del Napoli, con l'aiuto dei centrocampisti, mantiene una solida barriera davanti alla porta di Meret il quale non corre alcun rischio.

Nella ripresa l'espulsione di Lopez dà maggiore sicurezza agli azzurri che si riversano in attacco alla ricerca del raddoppio. Il gol della sicurezza potrebbe arrivare al 14' quando Erlic tocca con un braccio in area di rigore il pallone deviato di testa da Rrahmani. Del calcio dal dischetto si incarica Raspadori che conclude al di sopra della traversa.

Il secondo gol per gli azzurri arriva al 18' grazie a un perfetto assist di Kvaratskhelia per Di Lorenzo il quale batte Consigli con una conclusione in diagonale.



