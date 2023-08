CapriArt* 2023, arte come rivendicazione di genere

Torna ad accendersi la luce arcobaleno su Villa Lysis, a Capri, per la terza edizione di CapriArt* - Arte come rivendicazione di genere, il festival diretto da Mauro Gioia. Dal 7 al 27 settembre, quattro appuntamenti al tramonto, per "restituire la giusta narrazione a storie e personaggi che per ragioni di genere sono stati penalizzati nella loro produzione artistica".

A partire dalla riscoperta di Edmonia Lewis, la musa di questa edizione dedicata agli Stati Uniti. Prima scultrice nera e gender della storia, la rivoluzionaria artista fuggì da una Boston in piena Guerra Civile e si trasferì nel 1866 a Roma dove visse, e creò, insieme a un collettivo di scultrici donne che combattevano il patriarcato. La sua storia torna a rivivere il 9 settembre nell'interpretazione dell'attrice Ira Fronten nello spettacolo Wildfire.

Altra riscoperta, I Neoplatonici, pamphlet omoerotico ambientato nell'antica Grecia. Composto dal Luigi Settembrini nella seconda metà dell'Ottocento, fu rinvenuto nella Biblioteca di Napoli nel 1937, censurato lungamente e pubblicato soltanto nel 1977. In una delle prime rappresentazioni in Italia, il 7 settembre l'attore Massimo Verdastro ne eseguirà una lettura accompagnato dall'arpa di Gianluca Rovinello.

L'8 settembre va in scena Garden Party, una festa-spettacolo ispirata a Truman Capote. Il Kulturscio'k live art collective di Alessia Siniscalchi presenterà un adattamento della scandalosa opera Côte Basque e della short story Kindred Spirits composte dallo scrittore americano, uno sguardo critico sulle ipocrisie della "società delle apparenze".

Spazio anche alla musica. In apertura della serata del 9 settembre con il live Caprilegio di Syrene, progetto musicale di Margherita Laterza che guarda alle radici del territorio caprese e alla straordinaria fluidità del personaggio della sirena.

Il festival si concluderà il 27 settembre al Centro Ignazio Cerio con il concerto del quartetto d'archi Ombra Felice.

Formazione francese tutta al femminile guidata da Béatrice Muthelet che alla sua terza esibizione al CapriArt* omaggia la compositrice contemporanea americana Caroline Shaw.



