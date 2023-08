60enne accoltellato alla schiena dopo lite con coetaneo

E' finita con una coltellata e tanta paura una lite tra 60enni avvenuta in un locale di Vairano Patenora, nel Casertano. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri quando i carabinieri hanno ricevuto una telefonata al numero di emergenza in cui veniva segnalata a Vairano la presenza di un uomo ferito alla schiena; giunti poco dopo sul posto, i militari hanno trovato la vittima, un 60enne con un vistoso taglio.

L'uomo ha raccontato ha avuto una discussione per futili motivi con un 55enne suo conoscente, ma che il diverbio, forse dovuto ad una precedente lite per motivi di viabilità verificatasi poco prima, si era concluso, poi quando stava per rincasare in bici, è stato raggiunto dal 55enne e accoltellato alla schiena.

L'aggressore è stato rintracciato poco dopo e denunciato per lesioni personali; i carabinieri hanno anche trovato il coltello usato in una fioriera. La vittima è stata portta ad una ambulanza del 118 all'ospedale di Piedimonte Matese. Non è in pericolo di vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA