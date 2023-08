Rogo in stabile nel Casertano, Ps salva alcune famiglie

La Polizia di Stato ha salvato alcune famiglie residenti in una palazzina di San Felice a Cancello, nel Casertano, dove era scoppiato un incendio. È avvenuto nella serata di ieri, quando è arrivata al 113 una segnalazione di un rogo in abitazione.

Sul posto è giunto un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Maddaloni, che ha accertato la presenza delle fiamme da un garage dello stabile; i poliziotti hanno subito preso l'estintore dalla vettura di servizio e circoscritto il rogo, quindi con la massima velocità hanno sgomberato alcune famiglie visto il denso fumo nero che si propagava ai piani superiori. I vigili del fuoco, arrivati poco dopo, hanno poi spento definitivamente l'incendio, la cui origine sarebbe accidentale, dovuto probabilmente ad un corto circuito; concluse le operazioni di spegnimento, le famiglie sono rientrate in casa.



