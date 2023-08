Le magie musicali di Napoli 'stregano' il pubblico sannita

Un mix di musica e teatro nel segno della canzone classica napoletana ha coinvolto il pubblico di Piazza Santa Sofia nell'ambito di 'Benevento Città Spettacolo'. L'Orchestra stabile della Canzone classica napoletana del Conservatorio 'Nicola Sala' ha, infatti, presentato 'E stelle 'e Napule, scritto e diretto dal maestro Luigi Ottaiano, con le voci di Carla Buonerba, Maria Antonietta Buono, Serena Di Palma, Enzo Romano, Enzo Esposito, Maria Carmela Tufanisco ed il piccolo Valerio Caiazzo (del gruppo fa parte anche Rita Salvarezza). L'Orchestra è composta da 8 strumentisti fra insegnanti ed allievi del Conservatorio statale di Benevento, e anche le voci sono rappresentate da allievi del 'Nicola Sala'. Spiega all'ANSA Ottaiano, docente di Canto, Guida all'ascolto e Storia delle biografie degli autori: "Scrivo lo spettacolo anche in base alle capacità e allo spirito dei ragazzi che partecipano a questo progetto". Il canovaccio? "E' delineato di volta in volta. Per questo spettacolo di varietà abbiamo messo in scena, musicalmente e con le scene, prima l'alba, quindi il tramonto e poi la sera. Abbiamo eseguito canzoni sulla chitarra e sul mandolino, poi le canzoni relative al periodo legato all'autunno e all'inverno e quelle sulla primavera e l'estate, senza 'rivisitazioni' ma solo con qualche ritocco per armonie e ritmo".

Il tema di fondo è, naturalmente, l'amore declinato in tutte le sue forme, a partire, dice il maestro Ottaiano, da quello per la canzone napoletana: "Il popolo napoletano, discendendo dai greci, si esprime bene cantando". Ogni anno il gruppo propone 30-40 canzoni 'nuove'. "Da tre anni portiamo in scena uno spettacolo di varietà. L'anno scorso si chiamava 'Simmo 'e Napule paisà', tre anni fa si chiamava 'Napule bello', il prossimo si chiamerà "L'Oro di Napoli". E' un format che Ottaiano e i suoi allievi hanno portato recentemente in diverse città. "A ottobre faremo qui a Benevento la quarta edizione del Sannio Festival dedicato alla canzone classica napoletana" sottolinea Ottaiano mentre riceve i complimenti del pubblico a fine spettacolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA