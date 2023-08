I Venerdì di Ercolano, si chiude con oltre 2mila visitatori

Si chiude con un successo di pubblico 'I Venerdì di Ercolano', l'appuntamento estivo con performance teatrali nelle domus dell'antica città.

Ben 2.354 i visitatori complessivamente nelle serate del 21 luglio, 28 luglio, 11, 18, 25 agosto. Il 4 agosto sono stati 155 i visitatori quando la serata è stata interrotta per maltempo. Quest'anno il tema è stato il cibo, con un focus dedicato all' alimentazione e ai piaceri della tavola degli antichi abitanti. "I Venerdì di Ercolano, l'appuntamento ormai fisso per l'estate vesuviana, appassionano particolarmente il nostro pubblico ed è la visita speciale e il racconto ispirato alle testimonianze provenienti direttamente dalle case e dagli edifici" commenta il direttore del Parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano "Il suggerimento della scelta del tema di quest'anno, il cibo, gli spazi ad esso connessi, la dieta degli antichi, ma anche i modi in cui i cibi si preparavano, cucinavano e consumavano gli alimenti, è venuto da quelle stesse mura, quegli stessi edifici che quasi parlano. Il Parco di Ercolano è infatti un'inesauribile fonte di spunti dalle interpretazioni innumerevoli". (ANSA)

