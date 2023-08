Coppia senza casco dopo la multa aggredisce i carabinieri

Una coppia in moto senza casco reagisce alla contravvenzione: l'uomo strappa il verbale e tenta l'aggressione ai carabinieri, la moglie li prende a colpi di casco. Entrambi vengono arrestati. E' successo a Napoli, in largo Pignatelli ad un posto di controllo dei carabinieri di Chiaia.

Quando si sono visti multare, i due hanno insultato i militari e strappato il verbale dalle mani di uno di loro. Ciro Maglietta, 47enne già noto alle forze dell'ordine, ha poi tentato di aggredire uno dei carabinieri. E' intervenuta anche una pattuglia di motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli, ed è nata una violenta colluttazione in cui la donna ha colpito con casco e borsa i militari.

La zuffa si è conclusa con le manette per entrambi. Sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Per uno dei militari 30 giorni di prognosi per lesioni al braccio sinistro, per altri due carabinieri escoriazioni guaribili in tre giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA