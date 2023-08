A Benevento una bruschetta tricolore lunga 72 metri

Una bruschetta lunga 72 metri, che la farà entrare nel libro dei Guinness World Records, è stata realizzata nella città di Benevento dalla Coldiretti nell'ambito della kermesse "Città Spettacolo" che si concluderà il 30 agosto.

Il taglio del bruschettone è stato effettuato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella insieme al direttore di Coldiretti Gerardo Dell'Orto.

La mega bruschetta era un "tricolore" composto dal verde (pesto di rucola), bianco (ricotta) e rosso (pomodorini), prodotti a km zero.

La rassegna intanto si prepara al concerto di Gianni Morandi in programma per domani sera e a quello di Geolier per la serata successiva.



