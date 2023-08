Morto in incidente: familiari, non ha perso controllo moto

I familiari di Salvatore Sirignano, il motociclista morto due giorni fa in un incidente stradale a Comiziano, tramite il loro legale Francesco Ferrante smentiscono le ricostruzioni sulla dinamica del sinistro, in particolare quella secondo cui la moto di Sirignano si sarebbe scontrata contro una vettura perché il centauro ne avrebbe perso il controllo. Secondo i familiari di Sirignano, scrive il legale, "è da escludersi qualsivoglia responsabilità del loro congiunto.

Tuttavia e considerato che sono tuttora in corso indagini per l'accertamento delle cause del sinistro, i familiari non ritengono opportuno soffermarsi al riguardo avendo rispetto per il lavoro che stanno svolgendo le compenti Autorità. Allo stesso modo, dunque, chiedono che sia loro riservato lo stesso rispetto evitando la diffusione di notizie prive di riscontri atteso che i relativi accertamenti sono ancora in corso".



