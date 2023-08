In auto con pistole e droga, due fermi nel Casertano

In auto con pistole e droga: protagonisti due uomini di 48 e 24 anni, fermati nella notte dai carabinieri a Mondragone (Caserta) dopo un rocambolesco inseguimento e condotti in carcere per i reati di possesso e porto illegale di armi da fuoco, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

I due, residenti a Mondragone e Avellino, stavano transitando sulla statale Domiziana a bordo di una Yaris a velocità sostenuta quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone hanno intimato l'alt; la vettura ha accelerato ed è iniziato l'inseguimento, protrattosi per quasi un chilometro fino alla località Levagnole; i fuggitivi sono stati poi bloccati e perquisiti. All'interno dela vettura, nascoste sotto i sedili anteriori, i carabinieri hanno rinvenuto due pistole complete di caricatore e pronte all'uso, con 9 cartucce calibro 7.65 e 36 cartucce calibro 9 short. Inoltre, nascoste in un grosso marsupio, i militari hanno rinvenuto 373 dosi di cocaina per un peso di circa 250 grammi, 890,00 euro in banconote di vario taglio e 3 telefoni cellulari.



