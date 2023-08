Cc scoprono canile abusivo con 15 pitbull nel Casertano

Un canile abusivo con 13 pitbull, di cui 5 cuccioli e solo due con il previsto microchip di registrazione ed identificazione all'anagrafe canina, è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri a San Felice a Cancello, nel Casertano. Il titolare, un 37enne di Acerra, è stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animali.

I cani, è emerso anche grazie all'intervento sul posto del veterinari dell'Asl di Caserta, erano in precarie condizioni di salute e gli adulti erano bloccati con una catena in acciaio lunga 2 metri. il canile abusivo era stato realizzato su un'area di circa 1000 metri.



