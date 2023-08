Servizi per il controllo della velocità su varie autostrade

Il Compartimento Polizia stradale per la Campania e la Basilicata ha predisposto, dal 28 agosto al 3 settembre, servizi mirati al controllo della velocità, anche con l'impiego di apparecchiature speciali, "al fine di garantire la massima sicurezza della circolazione". Ciò in relazione al fatto, si legge in una nota, che "da un attento e specifico monitoraggio, si è constatata una tendenza all'aumento del fenomeno infortunistico in ambito autostradale, soprattutto in prossimità dei cantieri di lavoro che sussistono su alcune fra le arterie a più alta intensità di traffico".

Le autostrade interessate dai servizi saranno: A/1 Milano/Napoli; A/3 Napoli/Pompei/Salerno; A/16 Napoli/Bari; A/2 del Mediterraneo ex A/3 Salerno/Reggio Calabria; A/30 Caserta/Salerno.

L'utenza sarà informata dell'attivazione dei servizi mediante i pannelli luminosi a messaggio variabile che indicheranno espressamente l'attività di controllo.



