Ferito in incidente nel 2008, morto ex giocatore Juvecaserta

Una brutta notizia per la comunità del basket casertano proprio nei giorni in cui si consacra sulla Rai l'apoteosi della pallacanestro del capoluogo della Reggia con la serie Tv "Scugnizzi per sempre" (stasera su Rai2 l'ultima puntata). Si è infatti spento a soli 29 anni Rosario De Felice, sopravvissuto alla strage di Buccino - avvenuta il 9 novembre 2008, in cui persero la vita in un incidente stradale a Buccino (Salerno), durante una trasferta, quattro rappresentanti del settore giovanile della Juvecaserta Basket, in particolare Emanuela Gallicola (dirigente della squadra Under 15 della Società di Basket Juvecaserta), Gianluca Noia (allenatore della squadra Under 15 della Società di Basket Juvecaserta), Paolino Mercaldo (atleta della squadra Under 15 della società di Basket Juvecaserta) e Gigi Mercaldo (padre di Paolo ed accompagnatore della squadra). In una nota sulla pagina Facebook del Comune di Caserta, si esprime "profondo dolore per la scomparsa di Rosario De Felice, il nostro giovane concittadino rimasto gravemente ferito nel tragico incidente stradale di Buccino. L'intera comunità casertana si stringe attorno alla famiglia di Rosario, esempio di amore e di grande coraggio. Al cielo si aggiunge una Stella. Ciao Rosario". Ma sono tanti i ricordi sui social. "Ci lascia un vero "scugnizzo" che ci ha insegnato a non mollare mai.Ti vogliamo bene grande Ross", si legge sulla pagina La Reggia del Basket. "Che brutta notizia .... Vola tra le nuvole con Il tuo pallone ora", dice un'amica. "Si riapre una ferita mai guarita" scrive un altro utente-tifoso casertano.



