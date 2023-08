Alto impatto litorale domizio, 19 denunce e controlli a tappeto

E' di un arresto, di 19 persone denunciate, 3366 persone controllate di cui 968 con precedenti di polizia, 376 tra uomini e donne agli arresti domiciliari sottoposti a controllo, il bilancio finale dell'operazione di controllo straordinario del territorio "Alto Impatto", voluta dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul litorale domizio, in particolare nei comuni di Castel Volturno e Mondragone. Un'operazione interforze cui hanno preso parte 220 unità della Polizia di Stato e 66 unità tra Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, iniziata la sera del 23 agosto e sviluppatasi attraverso posti di blocco, perquisizioni e controlli ad attività commerciali e in luoghi "sensibili", in particolare dove si spacciano sostanze stupefacenti. L'arresto ha riguardato un uomo, di nazionalità nigeriana, sorpreso in strada a Castel Volturno con 107 grammi di eroina e 28 di cocaina. Tra i 19 denunciati figura poi un 44enne di origini partenopee, sorpreso dai poliziotti del Commissariato di Castel Volturno all'interno di un garage con numerose parti di auto rubate, tutte sottoposte a sequestro.

Le forze dell'ordine, d'intesa con la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno poi controllato 376 persone sottoposte agli arresti domiciliari tra Castel Volturno e Mondragone; quattro non erano a casa e sono state denunciate. Sono stati inoltre controllati 1330 automezzi, dei quali 11 sottoposti a sequestro, ed effettuate 21 perquisizioni personali e domiciliari. Altre attività hanno riguardato controlli di polizia amministrativa in 26 esercizi commerciali; all'esito dei controlli, i poliziotti hanno chiuso un chiosco dove venivano venduti alimenti e bevande senza autorizzazione, e sequestrato un'area di oltre 500 metri quadrati abusivamente attrezzata con giochi per bambini.



