Polizia, neoquestore di Caserta in visita ad Aversa

Il questore di Caserta Andrea Grassi, insediatosi il primo agosto scorso, si è recato in visita al Commissariato della Polizia di Aversa, dove alla presenza del dirigente, si è congratulato con i poliziotti e con il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, "per l'impegno profuso quotidianamente nello svolgere le proprie mansioni".

Nella stessa mattinata, il questore è stato accolto dal sindaco Alfonso Golia, un'occasione per conoscersi e "ribadire l'impegno di una sinergica e costruttiva collaborazione tra le istituzioni per garantire la sicurezza dei cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA