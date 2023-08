Maxi operazione di controllo forze dell'ordine a Castel Volturno

Operazione interforze a Castel Volturno, dove 230 unità delle forze dell'ordine sono impegnate nel controllo di tutti i numerosi soggetti sottoposti ai domiciliari sul territorio del Comune.

"È una importante operazione per riaffermare e consolidare la presenza dello Stato in un territorio molto difficile, segnato da troppi anni da fenomeni di illegalità e degrado", ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ha manifestato il suo apprezzamento. Un tema affrontato pochi giorni fa durante una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal titolare del Viminale a Castel Volturno il 7 agosto.

Contestualmente, sono stati realizzati specifici servizi ad "alto impatto", estesi anche al territorio del comune di Mondragone e al litorale Domitio. "È nostro dovere - ha sottolineato il ministro - prestare ascolto alle comunità locali, alle esigenze che manifestano e fornire risposte sollecite a situazioni complesse che destano preoccupazione e allarme sociale. Gli importanti esiti dell'operazione condotta oggi sono la riprova di tutto ciò e testimoniano l'efficacia dell'azione svolta ogni giorno da magistratura e forze di polizia per affermare, anche nei territori dove è più forte la presenza criminale, i valori della legalità e garantire sempre migliori condizioni di sicurezza ai nostri cittadini".

In particolare, ad attività ancora in corso, risultano controllati 180 soggetti sottoposti a misure restrittive/limitative della libertà personale e misure di prevenzione, e domiciliati nel Comune di Castel Volturno, di cui 3 non trovati in abitazione; 1.644 persone identificate nell'ambito dei servizi di "alto impatto"; 11 denunciate all'autorità giudiziaria; una persona arrestata; eseguite 7 perquisizioni personali e 4 domiciliari; 588 veicoli controllati, di cui 1 sequestrato ed elevate numerose sanzioni per violazione del codice della strada; 17 esercizi pubblici controllati, per uno dei quali è stata disposta la chiusura immediata; sequestrate numerose dosi di stupefacenti (eroina, cocaina e marijuana).



