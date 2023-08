Borrelli, no alle docce a un euro su spiaggia libera di Citara

"A Citara abbiamo raccolto diverse proteste dei bagnanti che lamentano il pagamento di 1 euro per usufruire delle docce installate nei pressi della spiaggia libera. Per una famiglia parliamo dunque almeno di 4 o 5 euro per ogni doccia. Riteniamo francamente inaccettabile il pagamento di questo servizio e lo troviamo assolutamente incoerente con il principio stesso della spiaggia libera".

Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha raccolto la protesta dei bagnanti assieme al rappresentante isolano Mariarosaria Urraro. "Vale a dire garantire ai cittadini la possibilità di poter usufruire gratuitamente della spiaggia, bene comune, con tutti i servizi essenziali annessi. Come accaduto, ad esempio, a Napoli dove, grazie anche alle nostre battaglie, sul lido Mappatella - aggiunge - sono state installate docce pubbliche gratuite con tanto di doccette e fruibilità per disabili motori. Chiediamo al comune di Forio di rendere gratuite le docce qui a Citara come d'altronde era fino a un anno fa venendo così incontro alle necessità di tante famiglie di poter godere di una giornata al mare senza doversi sobbarcare costi aggiuntivi per servizi che dovrebbero essere garantiti a tutti".



