Torna il premio Fabula, Giancarlo Giannini sarà super ospite

A Bellizzi (Salerno) ritorna, per la 13esima edizione, il Premio Fabula. Appuntamento da lunedì 28 agosto a sabato 2 settembre nel comune salernitano dove arriveranno oltre 500 giovani da tutta Italia. Ognuno di loro ha scritto una storia, ha qualcosa da raccontare, chiedere, e soprattutto un futuro da disegnare.

L'attore Giancarlo Giannini è il super ospite che il 2 settembre chiuderà la 13esima edizione del Premio letterario.

L'apertura, invece, toccherà a Massimiliano Gallo, alias "Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso" la fiction di Rai1 di cui è protagonista. In questi giorni l'attore è a Salerno dove sono iniziate le riprese della seconda stagione nella quale torna a vestire i panni del legale goffo e imperfetto creato dallo scrittore Diego De Silva. Martedì 29 agosto sarà la volta di Paolo Conticini, volto della tv italiana, conduttore di successo di diverse trasmissioni.

Il giorno seguente al Premio Fabula sarà la volta di Pierluigi Pardo, telecronista dei principali incontri di serie A; l'ospite del 31 agosto sarà il rapper Alfa, all'anagrafe Andrea De Filippi, classe 2000, è stato scelto con un sondaggio dai ragazzi di Fabula. Venerdì 1° settembre Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, in prima linea contro la 'Ndrangheta, vive sotto scorta dall'aprile del 1989. Sabato 2 settembre anche Giampaolo Morelli.

Ma il programma del premio Fabula prevede anche una serie di appuntamenti dedicati ai temi della legalità e devianza minorile, storia e memoria dell'Olocausto, lavoro e forza della religione, istruzione, sport e riscatto oltre i limiti fisici e mentali, educazione civica e impegno sociale, autismo e terapia dell'amore. Incontri che vedranno alternarsi personaggi dello spettacolo, della società civile e del mondo delle istituzioni.





