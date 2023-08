Ritrovato in spiaggia a Sapri uno squalo vacca

Ritrovato questa mattina sulla spiaggia di Sapri, in provincia di Salerno, uno squalo vacca, "Hexanchus". Il grosso cetaceo è giunto già morto sulla spiaggia del lungomare, in pieno centro cittadino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e il sindaco di Sapri, Antonio Gentile. "E' un esemplare di squalo vacca molto giovane - spiega il sindaco all'ANSA - della lunghezza di circa due metri e 20 probabilmente preso a strascico e poi spiaggiato. Ci siamo attivati subito e la carcassa è stata già rimossa dalla spiaggia e trasferita in altro luogo per poi procedere al ritiro definitivo da parte delle competenti autorità".

Sul posto anche gli uomini della capitaneria di porto ed i veterinari dell'Asl Salerno per i rilievi.



