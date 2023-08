Premio Marzani il 26 e 27 agosto a San Giorgio del Sannio

Il capo del dipartimento per l'informazione e per l'editoria della presidenza del Consiglio Luigi Fiorentino, gli ambasciatori d'Algeria AbdelKrim Touahria e del Kuwait Nasser Sanhat Alqathani e il giornalista e inviato di guerra del Corriere della Sera Andrea Nicastro sono tra le 13 personalità del mondo giornalistico, letterario, accademico e delle istituzioni che il prossimo 26 e il 27 agosto a San Giorgio del Sannio (Benevento) riceveranno quest'anno il Premio Internazionale Marzani 2023. Il riconoscimento, giunto alla sua XVI edizione, è organizzato dall'Associazione Campania Europa Mediterraneo, che guarda alle trasformazioni sociali, politiche e culturali dei paesi del Mediterraneo, del Medio Oriente e dei Balcani operando per la crescita e lo sviluppo di un'informazione autonoma, libera e democratica.

Luigi Fiorentino, avellinese, verrà premiato per il suo impegno nelle amministrazioni dello stato ma anche perché autore di libri, saggi e pubblicazioni su un'ampia varietà di argomenti e il suo contributo al lavoro su "L'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri" realizzato da autori vari tra cui Cassese, Melloni e Pajno nel quale emerge il suo contributo per "l'introduzione e l'applicazione dei principi e modelli manageriali privati anche alle amministrazioni pubbliche".

Ad essere premiati saranno anche: Michelangelo Bartolo, Cooperatore internazionale della Comunità di Sant'Egidio; Pietro Massimo Busetta, Giornalista, scrittore, ordinario statistica economica, Consigliere Svimez; Angelo Moretti, progettista sociale, scrittore, fondatore del Movimento Europeo Azione non violenta - MEA; Simona Brandolini, Giornalista del "Corriere del Mezzogiorno"; Umberto Rinaldi, Regista e sceneggiatore; Giovanni De Falco, Giornalista, Coordinatore "Alleanza Istituti Meridionalisti", Presidente Ass. ALTER; Alessio Fragnito, Scrittore e storico; Abdul Kader Omeich, Segretario generale Associazione Italo/Araba Assadakah.



