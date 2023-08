Polizia, questore di Caserta in visita a Maddaloni

Il questore di Caserta Andrea Grassi si è recato a Maddaloni in visita al Commissariato di Pubblica sicurezza, dove è stato accolto dal Dirigente e dal personale in servizio, "complimentandosi con loro per il lavoro quotidianamente svolto".

Sempre in mattinata, il questore ha incontrato il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, presso gli uffici del palazzo comunale. Nel corso del cordiale incontro, dopo aver affrontato diverse tematiche, è stata ribadita la massima collaborazione istituzionale nel porre in essere tutte quelle attività volte a garantire la sicurezza dei cittadini.



