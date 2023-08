Minaccia ex sotto casa con un coltello, arrestato

Chiamate telefoniche, pedinamenti, fino alla minaccia di morte, sotto casa, con un coltello. E' accaduto nel Sannio: un uomo di 47 anni è stato arrestato.

E' stata la squadra mobile di Benevento a dare esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti dell'ex della donna: è accusato di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori. In particolare, nella ricostruzione dei fatti sono emerse una serie di condotte violente e minacciose messe in atto durante la convivenza matrimoniale. Poi, dopo la separazione nel marzo scorso, le persecuzioni sono continuate e aumentate. Fino alla minaccia di morte.



