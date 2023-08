Il trailer di 'Nata per te', la storia dell'adozione di Alba

E' "in ansia" e emozionato Luca Trapanese, assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, ora che è uscito il trailer del film "Nata per te", ispirato alla sua storia di padre single e omosessuale che, primo in Italia, è riuscito ad adottare una bimba, Alba, con la sindrome di Down.

Il trailer del film, diretto da Fabio Mollo e che uscirà al cinema il 28 settembre, coprodotto da Cattleya e Bartlebyfilm, ripercorre alcuni momenti della battaglia che alla fine Trapanese è riuscito a vincere, ottenendo l'affidamento di una bambina appena nata che il Tribunale voleva vivesse in una famiglia 'tradizionale'.

"Io ed Alba insieme oggi siamo una famiglia.

La nostra è una storia di diritti, di lotta, ma soprattutto una storia d'amore", scrive sui social l'assessore del Comune di Napoli, che ha già raccontato questa parte importante della sua vita in un libro ("Nata per te", Einaudi, scritto insieme a insieme a Luca Mercadante) da cui è tratto il film.

Protagonisti sono Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova. Nel cast anche Alessandro Piavani, con Antonia Truppo e con la partecipazione speciale di Iaia Forte.

"Poter raccontare la storia di Luca e Alba è per me un grande privilegio, una profonda gioia e una bellissima responsabilità", ha detto il regista Mollo. "Per il periodo storico, politico e cinematografico in cui viviamo, riuscire a fare questo film - ha aggiunto - è stato un grandissimo privilegio, un atto di resistenza e di coraggio. L'idea che ora esca al cinema e che possa raggiungere il pubblico credo sia una piccola grande rivoluzione".



