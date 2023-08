Giovane aggredisce madre per soldi della droga, arrestato

A diciotto anni appena compiuti ha minacciato e picchiato i genitori per farsi dare i soldi con cui acquistare la droga. È accaduto a Caserta, dove la Polizia ha arrestato e condotto in carcere il neo-maggiorenne per i reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni.

A far scattare le manette l'intervento della Squadra Volante della Questura di Caserta presso l'abitazione del ragazzo; a chiamare gli agenti era stata la madre, aggredita dal figlio che pretendeva i soldi, e costretta a scappare per evitare il peggio. Le immediate indagini, condotte anche dagli investigatori della Squadra Mobile, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno accertato come i genitori del giovane vivessero da mesi in un incubo, fatto di continue minacce, anche di morte. Il giovane voleva continuamente i soldi per la droga, e non esitava - è emerso - a passare ai metodi violenti per costringere i genitori a cedere. Il 18enne è stato così portato al carcere di Santa Maria Capua Vetere.



