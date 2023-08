Formaggi non tracciati nel caseificio, multe e sequestri

Decine di chili di formaggi non tracciati e centinaia di confezioni con il logo non autorizzato di "mozzarella di bufala campana dop". È quanto scoperto in un caseificio di Gricignano di Aversa, nel Casertano, dai carabinieri della stazione Forestale di Marcianise nel corso di controlli finalizzati a garantire la tutela della salute dei cittadini e a verificare la regolarità nella vendita di prodotti alimentari.

I carabinieri hanno accertato l'assenza delle schede di lavorazione del formaggio a pasta filata e della ricotta, e hanno così sequestrato 80 kg di formaggio non tracciato, comminando una sanzione di 1.500 euro; hanno poi esteso i controlli al packaging destinato a contenere i formaggi, scoprendo che gli incarti recavano il logo "mozzarella di bufala campana dop" senza però alcun titolo di riferimento. Alla fine dei controlli i militari hanno provveduto al sequestro di oltre 500 sacchetti notificando al titolare del caseificio un ulteriore multa di 4mila euro. Sul posto è intervenuto anche il personale della ASL che ha prelevato campioni dei prodotti per verificarne la bontà e il rispetto delle indicazioni fornite.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA