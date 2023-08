Fiamme fino al secondo piano per l'incendio di un'auto in sosta

Paura all'alba ad Avellino per l'incendio di un'auto in sosta in via Ponte Primo, bel quartiere Valle. L'allarme è stato lanciato dai residenti intorno alle 5:30 quando le fiamme sono arrivate all'altezza del secondo piano di un palazzo vicino.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino che hanno domato l'incendio evitando che si propagasse all'edificio che ha subito comunque danni alla facciata e agli infissi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Avellino.



