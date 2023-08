Rientrati illegalmente in Italia, arrestati dai carabinieri

Sono stati fermati per un controllo mentre a bordo di un'auto si aggiravano, nella tarda serata di ieri, per le vie di Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta: i due cittadini albanesi, identificati dai Carabinieri ddi Casal di Principe - sono risultati illegalmente rientrati in Italia dopo l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, avvenuta nel marzo del 2019.

I militari dell'Arma hanno anche accertato che l'autovettura sulla quale viaggiavano, una Fiat Punto, era stata rubata il 15 maggio scorso nella provincia di Napoli, pertanto il conducente è stato denunciato per ricettazione.

I due albanesi, un quarantacinquenne e un quarantaquattrenne con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, sono stati arrestati e dovranno rispondere di reingresso illegale sul territorio dello Stato.



