Il Dipartimento di Scienze Politiche della Università Vanvitelli ha stipulato una convenzione con il Premio "Penisola Sorrentina" lanciando un nuovo progetto dedicato a Mezzogiorno e Mediterraneo attraverso il cinema e l'audiovisivo.

L'iniziativa è stata ideata per celebrare il centenario della nascita di Rocco Scotellaro.

"Mediterranean South Filming - Racconti di mare" è il titolo del concorso internazionale dedicato a giovani registi e produttori di short film, documentari, prodotti di animazione e talents innovativi. Sono circa 500 le opere finora candidate e provenienti da paesi europei, ma anche da America, Cina e Australia.

"Questo speciale progetto - spiega il direttore del Premio Penisola Sorrentina Mario Esposito - risponde alla tendenza in forte crescita di inquadrare il Sud Italia in un contesto di sinergia e di confronto con i Paesi del Mediterraneo".

I lavori partecipanti al concorso dovranno evidenziare l'importanza di settori strategici tra cui, ad esempio: l'economia del mare, il paesaggio, il dialogo tra le civiltà, gli equilibri geopolitici del Sud e del Mediterraneo allargato, i corridoi energetici, le sedimentazioni culturali, la sostenibilità, il cibo e l'enogastronomia, le identità del futuro.

"Siamo certi - afferma Francesco Eriberto d'Ippolito, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - che il coinvolgimento dei nostri studenti come componenti della giuria che selezionerà il video vincitore, rappresenti un'importante esperienza formativa su quei temi che incrociano cultura e sbocchi lavorativi". La premiazione si svolgerà il 27 ottobre a Sorrento.

Per la selezione dei film il team promotore si avvarrà di una commissione di esperti, di cui faranno parte, tra gli altri, Carlo Rodomonti di Rai Cinema, Pier Paolo Mocci, Adele Magnelli, Raffaella Salamina e Alberto Nigro. Agli studenti dell'Università della Campania toccherà poi, dalla rosa dei selezionati, scegliere il vincitore del montepremi in denaro e della distribuzione gratuita del corto sul portale di Rai Cinema Channel, media partner del progetto.



