Sciame sismico ai Campi Flegrei, già 18 scosse

Sono già 18 le scosse registrate nell'area dei Campi Flegrei a parte dalle 4.48, quando è stata avvertita la prima scossa. Lo scrive sui social il sindaco di Pozzuoli (Napoli), Gigi Manzoni.

"L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore 4:48 , ora locale, è in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei - spiega - All'orario di emissione del presente il comunicato sono stati rilevati in via preliminare 18 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=2.5±0. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale 0818551891 Protezione Civile 08118894400".

"In considerazione di quanto sopra esposto l'Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l'evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno", si sottolinea.



