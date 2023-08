Sandali, profumi e borse, tre furti messi a segno a Sorrento

Tre furti andati a segno, uno solo tentato: è il 'bottino' di Enrico Langella, 47 anni compiuti ieri. I carabinieri della stazione di Sorrento lo hanno arrestato per furto e hanno recuperato l'intera refurtiva.

Il primo colpo è andato a segno in un negozio di Corso Italia: nel sacco 3 paia di infradito, 100 euro il valore complessivo. Secondo furto ancora in Corso Italia ma in un negozio di profumi: 2 quelli sottratti, 70 euro ciascuno il prezzo a dettaglio. Terza tappa in via Santa Maria delle Grazie dove ha portato via una borsa da 65 euro, ingannando i dipendenti. Altra borsa nel mirino in un negozio di artigianato in vicoletto San Cesareo. Questa volta il titolare ha compreso le sue intenzioni e ha sventato il furto.

E proprio grazie alla descrizione di quest'ultimo, i carabinieri hanno rintracciato il 47enne e, analizzando la merce in suo possesso, ricostruito gli altri furti commessi. E' ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.



