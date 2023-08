Non vuole fare la fila e aggredisce infermiere e guardia giurata

Non vuole aspettare il suo turno al pronto soccorso e aggredisce un infermiere e una guardia giurata dell'ospedale Villa dei Fiori di Acerra. Lo segnala Nessuno tocchi Ippocrate, secondo cui si tratta della aggressione numero 64, tra le Asl Napoli 1 e Napoli 2, dall'inizio dell'anno.

"Alle ore 11:30 - si legge in un post dell'associazione - giunge in pronto soccorso un paziente con dolore addominale il quale, come sempre accade, pretende di entrare per primo.

Dapprima insulta il personale infermieristico del triage, poi scaraventa una sedia verso l'ingresso della sala visite per farsi breccia, ed infine aggredisce un infermiere ed una guardia giurata. Sono state allertate le forze dell'ordine che sono intervenire tempestivamente".

"Ormai 'Villa dei fiori' - commenta Nessuno tocchi Ippocrate - è diventato l'ospedale da incubo della Asl Napoli 2 Nord, il tutto nella indifferenza di chi dovrebbe tutelarci con i drappelli di polizia".



