Il sindaco di Bacoli, 'calmi, vigili e informati, siamo flegrei'

"Calmi, vigili e informati. Siamo flegrei, dobbiamo convivere con il bradisismo". Lo scrive su Facebook ai suoi concittadini il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

"È in corso uno sciame sismico che sta interessando tutti i comuni dei Campi Flegrei. In molti siamo stati svegliati, nel sonno. Ed è comprensibile la preoccupazione della popolazione.

Ma invito tutti alla calma", scrive il sindaco. "Sono, per lo più - afferma - eventi sismici di bassa magnitudo, che ci auguriamo possano terminare quanto prima. La comunità scientifica ci rassicura". "Come sindaco, come primo responsabile locale di Protezione Civile, come padre e come vostro concittadino - sottolinea Della Ragione - vi terrò sempre costantemente informati su quanto sta accadendo. Senza mai nascondere nulla. Con assoluta trasparenza. Perché il primo decisivo atto di Protezione Civile, è la conoscenza. Più volte abbiamo tenuto eventi pubblici per dare informazioni scientifiche, e per informare la popolazione sul Piano di Protezione Civile. Ribadisco, dobbiamo mantenere la calma. Ma, allo stesso tempo, dobbiamo essere vigili. E partecipare, informarci. Per questo motivo, insisteremo. Partiremo presto con nuovi incontri pubblici per approfondire il fenomeno. Andremo nelle scuole, nelle chiese, nei centri sociali, in piazza.

Ovunque. Utilizzeremo il web, i canali social, la Tv, la radio.

Ogni strumento possibile. Continueremo ad informarvi anche sulle possibilità che i privati hanno per accedere a finanziamenti pubblici utili a rendere ancora più sicura la propria abitazione. E non ci fermiamo qui. Stiamo ulteriormente monitorando le scuole, gli edifici pubblici. Abbiamo già svolto numerosi lavori antisismici a tante scuole del nostro paese.

Opere importantissime. Utilissime. Siamo flegrei. Viviamo su una caldera. Dobbiamo convivere con il bradisismo. È nostro primo dovere, informare. È dovere di tutti, informarsi. Potete sempre visionare il sito istituzionale del Comune di Bacoli. Lì, troverete ogni informazione sul Piano di Evacuazione. E le risposte a molte delle vostre domande. La Protezione Civile siamo tutti noi. Insieme - conclude - affrontiamo anche questa.

Un passo alla volta".



