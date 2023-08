Controlli a Mondragone, sequestrati ombrelloni e sdraio

Circa 50 attrezzature da mare di vario genere, tra cui ombrelloni, sedie e sdraio, per quasi 2mila metri quadrati di spiaggia liberata da occupazioni abusive: è il bilancio di un'operazione congiunta effettuata a Mondragone, comune del litorale casertano, da polizia locale e guardia costiera, che hanno ripristinato la legalità su un ampio tratto di arenile.

Il blitz è scattato all'una di questa notte, ed è arrivato in seguito a diverse segnalazioni da parte dei cittadini, stanchi di non poter usufruire della spiaggia libera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA