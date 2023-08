Il questore di Caserta Andrea Grassi è stato accolto dal Presidente della Provincia Giorgio Magliocca, in visita istituzionale presso gli uffici di Via Vincenzo Lamberti.

Un incontro cordiale, nel corso del quale è stata è stata evidenziata l'importanza di una proficua e concreta collaborazione per rendere la provincia di Caserta e il suo territorio, sempre più sicura nelle sue articolazioni istituzionali, sociali, politiche ed economiche.



