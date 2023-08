Autoarticolato in fiamme su statale Ofantina, autista in salvo

Un autoarticolato per il trasporto dei pomodori è stato distrutto dalle fiamme mentre percorreva la Statale Ofantina, nel territorio del comune Irpino di Conza della Campania.

L'incidente si è verificato intorno alle sette di stamattina al confine con il comune di Pescopagano, in provincia di Salerno. L'autista accortosi del fumo e delle fiamme provenienti dal rimorchio, è riuscito a staccare la motrice e a mettersi in salvo. L'automezzo era diretto nel Salernitano per effettuare un carico di pomodori. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Bisaccia e Lioni e una squadra del Comando provinciale con un'autobotte. L'incendio è stato domato e la zona è stata messa in sicurezza.



