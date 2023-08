Zuchtriegel, Pompei svela la quotidianità degli ultimi

"Siamo impegnati a continuare le ricerche e progettare la fruizione di un luogo che, come nessun altro del mondo antico racconta la quotidianità degli ultimi".

Lo dice il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel anticipando che "in occasione della riapertura dell'Antiquarium di Boscoreale il prossimo autunno, prevediamo una sala per informare il pubblico sugli scavi in corso, gli stessi che, sotto la direzione del mio predecessore, Massimo Osanna, hanno portato alla scoperta del carro cerimoniale recentemente in mostra a Roma, alle Terme di Diocleziano".

Zuchtriegel ringrazia, oltre alla squadra impegnata nello scavo archeologico, "la Procura guidata da Nunzio Fragliasso per l'eccellente lavoro svolto".



