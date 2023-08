Vede i Carabinieri e scappa, pusher in manette a Mondragone

Continuano i controlli dei Carabinieri lungo il litorale domitio con particolare attenzione allo spaccio di stupefacenti ed alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio.

Ieri sera i militari dell'Arma hanno sorpreso in via Duca degli Abruzzi, a Mondragone, un trentaduenne del posto, già noto alle forze dell'ordine, che alla loro vista è scappato a piedi, venendo però raggiunto e bloccato poche centinaia di metri più avanti. Durante la corsa l'uomo ha tentato di disfarsi di un borsello, che è stato subito recuperato: dentro, 41 involucri in cellophane termosaldati contenenti cocaina, un cellulare e 135 euro in contanti. Tutto sequestrato. Il trentaduenne, che aveva l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Altro arresto per droga, sempre ieri, a Santa Maria Capua Vetere. I Carabinieri, insospsettiti dall'atteggiamento di un giovane, lo hanno intercettato mentre percorreva a piedi via del Lavoro. L'uomo, un ventiquattrenne libico, regolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di circa 140 grammi hashish, che teneva nelle tasche dei pantaloni. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altre tre stecche di hashish nascoste in un cassetto della cucina insieme a un bilancino di precisione. Il giovane è stato arrestato e collocato ai domiciliari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA