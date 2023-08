Rogo vicino al borgo medievale di Casertavecchia, indagini Cc

Un incendio si è sviluppato nella tarda mattinata sul rilievo montuoso a ridosso di Casertavecchia, borgo medioevale di Caserta. Le fiamme coinvolgono un'area di circa 40 ettari. Sul posto sta operando personale dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri delle Stazioni Forestale di Formicola e Caserta e della locale protetta civile.

I militari dell'Arma, tutt'ora impegnati nell'indirizzare il traffico veicolare in zone sicure del versante collinare, hanno già avviato le indagini per identificare il piromane. Al momento non si registrano feriti. L'incendio è attualmente sotto controllo ma lo spegnimento è ancora in corso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA