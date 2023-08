Civita Giuliana racconta la vita da schiavo a Pompei

Brandine con poveri materassi, alcune credenze che custodivano qualche strumento di lavoro, qualche anfora, cesti e vasi custoditi in una sorta di mensola ripostiglio e visitate da inevitabili roditori, anche loro sorpresi dall'eruzione. Pompei non è solo lo specchio della magnificenza di cui si circondavano i ricchi commercianti che la abitavano, gli scavi e i nuovi calchi effettuati sui resti ritrovati fanno luce anche sulla situazione di precarietà e subalternità vissuta da chi rendeva possibile la vita di agi dei ricchi possidenti.

È stato infatti ritrovato, nella villa romana di Civita Giuliana, a circa 600 metri dalle mura dell'antica Pompei, l'arredo di una stanza assegnata agli schiavi. Sembra una fotografia, un'immagine di quasi 2000 anni fa, realizzata - ricorda il Mic annunciando la nuova scoperta - con la tecnica dei calchi, esistente solo a Pompei e dintorni. La materia organica decomposta ha infatti lasciato un vuoto nel terreno: un'impronta che, riempita di gesso, ha rivelato la sua forma originaria. "Quanto ricostruito conferma la necessità di proseguire la ricerca scientifica in un luogo che, grazie all'opera della magistratura e dei Carabinieri, è stato strappato al saccheggio e al traffico illecito di beni archeologici per raccontare momenti notevoli della vita quotidiana dell'antichità" commenta il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

La nuova stanza si presenta diversa da quella già nota, ricostruita nel 202, in cui erano posizionate tre brande: ma quello che è emerso adesso fa pensare a una precisa gerarchia all'interno della servitù. Mentre uno dei due letti trovati ora è della stessa semplice fattura di quelli emersi nel 2021, l'altro è di un tipo più confortevole e costoso, un letto letto "a spalliera" decorato. "Sappiamo che i proprietari usavano diversi privilegi, tra cui anche la possibilità di formare una famiglia, per legare alcuni schiavi più strettamente alla villa, anche con la finalità di averli come alleati nel sorvegliare gli altri spiega il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel.

Il microscavo di vasi e anfore provenienti dall'ambiente scavato nel 2021 ha nel frattempo rilevato la presenza di almeno tre roditori.



