Chiama 112 per aver subìto una rapina, ma era tutto falso

Ha chiamato i carabinieri denunciando di aver subìto una rapina. Ma non era vero, si era inventato tutto solo per giustificare lo smarrimento di una piccola quantità di denaro contante.

E' accaduto a Casamicciola, sull'isola d'Ischia. L'uomo, un napoletano, ha chiamato il 112 chiedendo l'intervento di una pattuglia. Dalla visione delle immagini, però, è stato accertato che non era stata commessa alcuna rapina e che l'uomo aveva inventato tutto. E' stato denunciato per procurato allarme.





