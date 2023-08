Candreva spaventa la Roma,Belotti si ritrova e fa 2-2

Il ritorno al gol di Belotti, la doppietta di Candreva e il ricordo di Mazzone. Roma-Salernitana finisce 2-2, con i giallorossi che, dopo esser andati in vantaggio, riprendono il risultato solo nel finale grazie al Gallo. Protagonista del pre-partita, invece, è "Sor Carletto", scomparso ieri all'età di 86 anni. E se i giallorossi giocano con il lutto al braccio, il club ha voluto omaggiarlo con un ricordo sui maxischermi dell'Olimpico (di nuovo sold out), mentre i tifosi hanno riempito lo stadio di striscioni.

Senza Pellegrini e Dybala, squalificati come José Mourinho, lo Special One lancia Aouar e Kristensen (all'esordio in Serie A), affidandosi in attacco a Belotti che lo ripaga dopo neanche 8 minuti, salvo vedersi annullare il gol per millimetrico fuorigioco individuato dalla Var. Gioia solo rimandata di altri dieci minuti, quando sul lancio lungo di Llorente il Gallo aggancia e dribbla Gyomber, battendo Ochoa. Nel momento migliore della Roma, però, arriva il pari della Salernitana, brava a sfruttare la dormita dei di Mancini e Smalling, che lasciano campo e tempo a Candreva di entrare in area e battere Rui Patricio.

Stesso epilogo dopo quattro minuti della ripresa con il secondo gol dell'ex Lazio: e stavolta e' una vera e propria perla, stop di destro e sinistro a giro dal vertice dell'area, sul palo opposto. Inevitabile andare a festeggiare sotto lo spicchio affollato da 3.500 tifosi da Salerno.

La doppietta tramortisce la Roma,ma il due a due giallorosso arriva con la doppietta di Belotti di testa che infuoca un finale che vede Pagano fare il suo esordio in Serie A e Fazio andare vicino all'autorete a 30 secondi dalla fine. La terza stagione di Mourinho, a differenza delle prime due, comincia con un pari. Quella di Paulo Sousa con un pareggio incoraggiante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA