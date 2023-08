Torna su Telecapri la trasmissione "Onda Azzurra Stadio"

In occasione della prima giornata di campionato che vede gli azzurri di Rudi Garcia impegnati in trasferta sul campo del Frosinone, torna su Telecapri (canale 15 del digitale terrestre, alle ore 18.30) la trasmissione televisiva "Onda Azzurra Stadio", ideata e condotta dall'attore Lucio Pierri.

Con Pierri in studio Carlo Iacono e il capo tifoso Danilo Coppola, inviato esterno Michele Chianese. Ospiti della prima puntata del programma sono la cantante Stefania Donadio, il sociologo e giornalista Roberto Conte e l'astrologo Riccardo Sorrentino. La produzione esecutiva è di Maranta De Simone.





