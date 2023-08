Spalletti ct della Nazionale tra le statuine del presepio

Per Luciano Spalletti, neo ct della Nazionale, è già pronta la prima statuetta che lo ritrae nel suo nuovo ruolo. A realizzarla, a napoli, è stato il maestro Ferrigno nel suo laboratorio di San Gregorio Armeno, la via dei presepi.

Spalletti viene ritratto mentre stringe un gagliardetto con la scritta "3.500.000", ovvero la somma per la rescissione anticipata del vincolo con la squadra di Aurelio De Laurentiis, pure lui raffigurato in una statuetta lì vicino.



