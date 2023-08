Maxi-rissa sfiorata e ragazzo ferito alla 'cena in bianco'

Non è finita bene la quarta edizione della 'cena in bianco' organizzata dalla Pro Loco di Cervinara, in provincia di Avellino, ripresa dopo lo stop di due anni a causa del Covid. Centinaia di persone, tutte vestite di bianco, giovani e meno giovani, hanno preso posto ai tavoli, pure loro rigorosamente bianchi, predisposti all'interno della villa comunale.

La cena si è però interrotta presto dopo che un giovane, appena maggiorenne e non residente a Cervinara, ha ferito un coetaneo al braccio colpendolo con un oggetto di vetro, presumibilmente un bicchiere o una bottiglia rotta.

Tempestivo l'intervento degli organizzatori, che hanno diviso i due ragazzi: l'aggressore è in via di identificazione da parte degli agenti del Commissariato di Lauro (Avellino), mentre il ferito è stato trasportato, dalla stessa polizia, insieme a familiari e amici, all'ospedale 'San Pio' di Benevento dove gli sono stati applicati sei punti di sutura.

Ma nel frattempo gli animi all'interno della villa comunale si sono surriscaldati e più volte è stata sfiorata la maxi rissa: i dirigenti della Pro Loco hanno quindi deciso di interrompere la manifestazione, mandando tutti a casa, "in bianco" e senza cena.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA