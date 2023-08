Bagnante ferita soccorsa ad Ischia dalla Guardia Costiera

Una bagnante ferita, da sola, che non poteva essere raggiunta via terra è stata soccorsa ieri pomeriggio dalla Guardia costiera di Ischia.

La donna si era fatta male sugli scogli della baia della Pelara, accessibile solo a piedi attraverso un sentiero impervio, ed aveva bisogno delle cure dei medici per le conseguenze della caduta: la Capitaneria di porto isolana è intervenuta con la motovedetta Sar con a bordo gli operatori del 118 ed un battello veloce.

Una volta raggiunta la donna ferita è stata messa su una barella e issata a bordo della motovedetta che in pochi minuti ha raggiunto il porto di Casamicciola dove un ambulanza l'ha condotta all'ospedale Rizzoli.



