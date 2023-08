Auto in fiamme sull'A16, salvi coniugi e tre cani

Molto spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza, per una coppia di Napoli diretta in Puglia per le vacanze.

L'auto a bordo della quale i due viaggiavano insieme a tre cani, ha preso fuoco nel tratto dell'A16 Napoli-Canosa nel territorio di Monteforte Irpino, a pochi chilometri dal casello di Avellino ovest. L'uomo alla guida è riuscito a fermare l'auto e insieme alla sua compagna e ai tre cagnolini, si sono messi in salvo. In pochi minuti l'automezzo è stato distrutto dalle fiamme. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino che hanno spento le fiamme residue e messo in sicurezza la carreggiata. La Polstrada ha poi soccorso gli automobilisti che sono stati accompagnati ad Avellino dove sono poi stati recuperati dai familiari giunti da Napoli.



