Accoltellato da ubriaco nell'Avellinese durante lite

Completamente ubriaco ha inferto diverse coltellate ad un uomo di 47 anni dopo un diverbio per futili motivi. L'uomo, 31 anni di Atripalda, in provincia di Avellino, è stato arrestato per tentato omicidio.

L'aggressione, nella tarda serata di ieri, è avvenuta nei pressi del Parco delle Acacie, dove si stava svolgendo una manifestazione. La vittima, residente ad Avellino, è stata raggiunta da diverse coltellate in varie parti del corpo ed è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale del capoluogo Irpino. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri del reparto Radiomobile del Comando provinciale che ha disarmato l'uomo e lo ha arrestato in flagranza di reato trasferendo poi nel carcere di Avellino.





