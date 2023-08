Scommesse clandestine, tre denunce nell'Avellinese

Tre persone sono state denunciate a Solofra, in provincia di Avellino, per giochi e scommesse clandestine. I carabinieri hanno posto i sigilli ad un circolo privato, gestito dai tre, nel quale veniva consentita l'illecita attività mediante l'utilizzo di computer collegati a piattaforme esterne.

Sei computer sono stati sequestrati insieme a 185 euro in contanti incassati dalle scommesse. Le indagini coordinate dalla Procura di Avellino proseguono per identificare altri eventuali responsabili.



