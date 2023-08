Ottava stagione al teatro di Agropoli, tra Barra e la Incontrada

Otto spettacoli, a partire dal 15 novembre. Sul palco del Cineteatro "De Filippo" di Agropoli (Salerno) Geppy e Lorenzo Gleijeses si alterneranno a Peppe Barra, Francesco Pannofino a Massimiliano Gallo e Vanessa Incontrada, per citarne alcuni. Stamattina la presentazione dell'ottava stagione teatrale che prevede anche due fuori abbonamento.

"Con grande piacere - dice il sindaco Roberto Mutalipassi - presentiamo l'ottava stagione teatrale del 'De Filippo'. Un cartellone ricco, con artisti di grande fama, che spazia tra diversi generi con l'obiettivo di accontentare vari gusti e preferenze. Sulla scorta di quanto seminato negli anni, con un pubblico sempre crescente ed appassionato, sono certo che questa stagione saprà catturare ancora più attenzione, spingendo ancora maggiore pubblico a lasciarsi catturare dal fascino del palcoscenico".

S'inizia il 15 novembre con Giuseppe Zeno ed Euridice Axen in "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, di Lina Wertmuller, con la regia di Marcello Cotugno; il 29 ci saranno Geppy e Lorenzo Gleijeses con Ernesto Mahieux in "Uomo e galantuomo", di Eduardo De Filippo, regia di Armando Pugliese.

Il 20 dicembre ci sarà Peppe Barra in "La cantata dei pastori", il 13 gennaio Francesco Pannofino in "Mine vaganti", scritto e diretto da Ferzan Ozpetek; il 24 gennaio 2024, Massimo Masielloin "Palcoscenico" - concerto. Scritto e diretto da Gianni Conte. Il 21 febbraio sarà la volta di Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi in "Amanti". Scritto e diretto da Ivan Cotroneo; il 6 marzo 2024, Giuliana De Sio ed Alessandro Haber in "La signora del martedì", di Massimo Carlotto, con la regia di Pierpaolo Sepe; il 10 aprile Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta in "Scusa, sono in riunione…Ti posso richiamare?", scritto e diretto da Gabriele Pignotta.



