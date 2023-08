Mamma minaccia di uccidere il figlio, intervengono i carabinieri

Paura a Salerno dove questa mattina una donna ha minacciato di uccidere il figlio di due anni. Il fatto è avvenuto in un'abitazione di via Lucio Petrone.

A lanciare l'allarme è stato il marito che non era in casa, ma aveva ricevuto un messaggio dalla donna. L'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio: i militari, guidati dal comandante Antonio Corvino, hanno tratto in salvo il piccolo che è stato affidato ad una struttura protetta. La donna, invece, è stata presa in carico dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale.

I militari dell'Arma sono al lavoro per ricostruire la vicenda. Dalle prime informazioni raccolte pare che la coppia fosse in via di separazione. Il marito è stato ascoltato dai carabinieri.



